Rahasia Bagasi Kabin: Tips Packing & Aturan Pesawat Terbaru!

Etiket dalam penerbangan juga mengatur perlakuan terhadap barang bawaan orang lain. Memindahkan tas orang lain tanpa izin demi menyimpan tas sendiri adalah tindakan tidak sopan. Pakar etiket Lisa Mirza Grotts, penulis A Traveler’s Passport to Etiquette in a Post-Pandemic World , serta konsultan perjalanan Andra Zo Awodele dari Coitraveler, sepakat bahwa ini adalah aturan tak tertulis yang harus dipatuhi: hindari menyentuh barang-barang pribadi seseorang. Namun, menggeser tas agar muat masih dianggap wajar, menurut pakar etiket Nick Leighton. Ia menekankan, “Jika tas perlu dikeluarkan dari kompartemen, sebaiknya biarkan kru yang menanganinya.”

