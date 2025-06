Yamaha MT-15 Juni 2025: Harga Terbaru & Info Beli Lengkap!

You might also like

Kenyamanan dan stabilitas berkendara ditingkatkan berkat suspensi depan upside down dan sistem monoshock link belakang. Fitur modernnya meliputi panel instrumen digital, shift timing light, serta lampu depan dan belakang LED. Yamaha MT-15 kini tersedia dengan dua warna baru (Matte Light Grey dan Matte Black) dan dibanderol seharga Rp 39.665.000 OTR Jakarta per Juni 2025.

Terbaru, Yamaha MT-15 kini tampil lebih segar dengan dua pilihan warna baru yang diperkenalkan pada awal tahun 2025, yaitu Matte Light Grey dan Matte Black. Mengutip informasi dari halaman resmi yamaha-motor.co.id yang diakses pada 25 Juni 2025, harga Yamaha MT-15 saat ini dibanderol Rp 39.665.000 ( On The Road Jakarta), menjadikannya pilihan menarik di segmennya.

