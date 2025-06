XPENG X9: Suspensi Canggih Bikin Keluarga Nyaman di Perjalanan

You might also like

Varian XPENG X9 Standard Range Pro dibanderol dengan harga Rp 990 juta, diikuti oleh Long Range Pro seharga Rp 1,059 miliar, dan puncaknya Long Range Pro+ dengan harga Rp 1,099 miliar. Semua harga tersebut berstatus OTR (On The Road) Jakarta, memastikan transparansi bagi calon pembeli.

3