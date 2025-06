Datsun Go+ Panca 2017 Bekas: Harga Terbaru & Tipe Tertinggi!

Daftar Isi + Ringkasan

TEKNA TEKNO – Bagi Anda yang sedang mencari pilihan kendaraan keluarga yang ekonomis namun fungsional, harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca tahun 2017 dengan varian standar transmisi manual kini semakin terjangkau di pasaran. Ketersediaan unit ini menawarkan solusi menarik bagi calon pemilik mobil dengan anggaran terbatas.

Mobil bekas Datsun Go Plus Panca 2017 memang layak dipertimbangkan jika Anda mengincar segmen Low Cost Green Car (LCGC) dengan harga ramah di kantong. Sebagai kendaraan yang dikenal irit bahan bakar dan biaya perawatan yang rendah, Datsun Go Plus Panca menjadi pilihan cerdas untuk mobilitas sehari-hari Anda.

Keunggulan utama Datsun GO+ Panca terletak pada kapasitasnya sebagai mobil tujuh penumpang yang kompak. Menariknya, harga bekasnya di pasaran cukup variatif, mulai dari sekitar Rp 50 juta hingga Rp 85 jutaan, tergantung pada tipe dan kondisi unitnya. Bahkan, untuk unit tipe STD M/T lansiran 2016, harga yang ditawarkan sudah sangat kompetitif.

PT Nissan Motor Indonesia (NMI) pertama kali memperkenalkan produk LCGC Datsun Go Panca dan Go+ Panca pada tahun 2014. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Nissan untuk menghidupkan kembali merek Datsun, yang sempat hilang dari peredaran sejak era 80-an, sebagai lini kendaraan terjangkau yang menyasar pasar baru.

Perlu diketahui, perbedaan signifikan antara Datsun Go dan Go+ Panca terletak pada konfigurasi tempat duduknya. Datsun Go dirancang sebagai mobil lima penumpang, sementara Datsun Go+ Panca menawarkan kapasitas 5+2, menjadikannya opsi ideal bagi keluarga yang membutuhkan ruang lebih.

Dengan latar belakang sejarah dan posisinya sebagai LCGC yang ekonomis, tak heran jika Datsun Go Panca maupun Go+ Panca bekas masih diminati. Berikut adalah daftar estimasi harga mobil bekas Datsun GO+ Panca tahun 2017 yang dapat menjadi panduan Anda:

GO A M/T 2017 1.200 cc, 67 dk Rp 50 juta – Rp 60 jutaan

GO D M/T 2017 1.200 cc, 76 dk Rp 50 juta – Rp 55 jutaan

GO T Option M/T 2017 1.200 cc, 67 dk Rp 70 juta – Rp 80 jutaan

GO T M/T 2017 1.200 cc, 67 dk Rp 65 juta – Rp 80 jutaan

GO+ T M/T 2017 1.200 cc, 67 dk Rp 75 juta – Rp 85 jutaan

Disclaimer:

Harga sudah diperbarui sesuai harga terkini di pasaran saat artikel ini dipublikasikan.

Harga yang tertera merupakan harga indikasi atau kisaran dan dapat berbeda di setiap showroom atau wilayah. Kami tidak menjamin harga akan sama persis dengan yang tercantum saat Anda membaca artikel ini.

Harga juga dapat berubah sesuai kondisi fisik dan kelengkapan kendaraan.

