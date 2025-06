Hotel Keluarga Jakarta: 10 Hotel dengan Kolam & Playground Seru!

Bunda sedang mencari tempat menginap yang nyaman dan menyenangkan untuk keluarga di Jakarta? Intip rekomendasi hotel ramah anak di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas unggulan seperti kolam renang dan playground, selengkapnya di artikel ini!

Liburan keluarga terbukti menjadi pengalaman yang jauh lebih emosional dibandingkan kepemilikan materi apa pun, demikian menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Consumer Research. Psikoterapis Margot Sunderland, seperti dikutip dari The Telegraph, menambahkan bahwa “lingkungan yang ‘kaya'” mampu menawarkan pengalaman baru yang kuat melalui interaksi sosial, fisik, kognitif, dan sensorik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, US News menyoroti pentingnya memilih hotel ramah anak saat merencanakan liburan bersama keluarga. Hotel jenis ini umumnya menyediakan berbagai fasilitas tambahan yang dirancang khusus untuk menghibur anak-anak. Selain menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi Si Kecil, fasilitas ekstra ini juga dapat membantu orang tua untuk sejenak rileks dan menikmati waktu berkualitas.

Contoh fasilitas ramah anak yang seringkali dimiliki oleh hotel tertentu meliputi menu makanan khusus untuk anak-anak, kamar dengan tema menarik, kolam renang yang dilengkapi berbagai mainan air, hingga area bermain atau playground yang aman dan interaktif. Keberadaan fasilitas ini menjadi nilai tambah yang signifikan untuk kenyamanan seluruh anggota keluarga.

Pilihan hotel ramah anak di Jakarta

Berikut adalah beberapa pilihan hotel ramah anak di Jakarta, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas unggulan seperti kolam renang dan playground, beserta kisaran harganya:

1. Mercure Convention Center Ancol

Sesuai namanya, Mercure Convention Center Ancol terletak strategis di kawasan Ancol, hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari Pantai Ancol dan SeaWorld Ancol. Sebagai satu-satunya resor internasional di Jakarta, hotel ini menawarkan beragam fasilitas dan area rekreasi yang memanjakan para tamu, termasuk akses khusus menuju Atlantis Water Adventures, Dunia Fantasi, dan rekreasi lain di dalam Ancol.

Selain kolam renang dan playground, hotel ini juga menghadirkan berbagai acara menarik untuk anak-anak, seperti kelas memasak, merangkai bunga, dan menggambar. Terdapat pula fasilitas VR Games yang bisa dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Harga menginap di sini dimulai dari sekitar Rp700 ribuan per malam.

Alamat:

Jl. Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, Jakarta Utara

2. Wyndham Casablanca

Pilihan hotel dengan kolam renang dan playground di Jakarta berikutnya adalah Wyndham Casablanca Jakarta. Area bermain untuk anak-anak di hotel ini dilengkapi dengan berbagai mainan, termasuk kegiatan roleplay yang interaktif bersama teman atau saudara. Selain playground, Wyndham Casablanca Jakarta juga memiliki taman yang indah, sehingga orang tua dan anak dapat menghabiskan waktu berkualitas sambil menghirup udara segar bersama.

Kolam renang hotel yang berlokasi sangat strategis ini juga cukup luas, menjadikannya area favorit bagi Si Kecil untuk bermain air sepuasnya. Harga menginap di sini dimulai dari sekitar Rp1,2 juta per malam.

Alamat:

Jl. Raya Casablanca No.18, RT.4/RW.12, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.

3. DoubleTree by Hilton Jakarta

DoubleTree by Hilton Jakarta menawarkan fasilitas kolam renang outdoor yang luas dan asri, Bunda, memastikan anak bisa puas berenang saat menginap di hotel ini. Selain itu, fasilitas ramah anak lainnya yang menjadi daya tarik DoubleTree by Hilton Jakarta adalah playground yang areanya cukup besar, dilengkapi dengan permainan-permainan menarik. Area playground-nya juga mirip dengan yang biasa ditemukan di dalam pusat perbelanjaan, menambah keseruan bagi anak.

Lokasi hotel ini berjarak sekitar 40 meter dari Stasiun Cikini dan 2,81 kilometer dari Mall Kota Kasablanka (Kokas), memudahkan aksesibilitas. Harga menginap dimulai sekitar Rp1,4 juta per malam.

Alamat:

Jl. Pegangsaan Timur No.17, Cikini, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

4. Harris Suites Puri Mansion

Hotel dengan kolam renang dan playground di Jakarta selanjutnya adalah Harris Suites Puri Mansion. Hotel ini memiliki ruangan khusus yang berfungsi sebagai playground, dengan aksen minimalis dan modern. Di dalam ruangan ini, anak-anak bisa menemukan berbagai macam permainan yang menarik dan menyenangkan. Terdapat juga kolam renang outdoor yang ideal untuk bermain air sambil berolahraga. Harga menginap dimulai sekitar Rp900 ribu per malam.

Alamat:

Jl. Puri Lkr. Luar, Duri Kosambi, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat.

5. Ascott Kuningan Jakarta

Ascott Kuningan Jakarta juga memiliki fasilitas playground yang lengkap dengan playmat, meja dan kursi berukuran kecil khusus untuk anak-anak, mobil-mobilan mini, dan perosotan, menciptakan lingkungan bermain yang nyaman. Selain itu, tersedia pula kolam renang outdoor yang bisa dinikmati untuk bermain air bersama keluarga. Uniknya, hotel ini juga cocok untuk berolahraga bersama karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area badminton, area basket, hingga lapangan tenis. Harga menginap dimulai sekitar Rp1,8 juta per malam.

Alamat:

Jl. Prof. DR. Satrio No.1 Kav 3-5, RT.18/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

6. Oakwood Suites Kuningan Jakarta

Oakwood Suites Kuningan Jakarta menawarkan playground yang dilengkapi dengan televisi untuk menonton acara kartun, serta berbagai macam permainan dan boneka teddy bear berukuran besar yang menggemaskan. Desain playground di hotel ini juga minimalis dan modern, sehingga banyak disukai oleh anak-anak maupun orang tua yang mendampingi. Selain itu, hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti kolam renang outdoor yang menyegarkan. Harga menginap dimulai sekitar Rp1,2 juta per malam.

Alamat:

Jl. Setia Budi Utara Raya No.5, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta

7. The Grove Suites by Grand Aston Jakarta

The Grove Suites by Grand Aston Jakarta memiliki berbagai fasilitas menarik yang ramah anak. Salah satunya adalah area mini playground yang dapat digunakan oleh Si Kecil untuk bermain dan menghabiskan waktu. Ada pula area kolam renang dengan fasilitas pelampung khusus untuk anak-anak. Yang tak kalah seru, di hotel ini seringkali ada bubble foam party, di mana anak-anak bisa bermain dengan busa yang melimpah. Fasilitas playground outdoor yang dimiliki oleh The Grove memiliki wahana bermain seperti ayunan, perosotan, trampolin, jungkat-jungkit, dan mini golf, menjamin keseruan bagi anak-anak. Harga menginap dimulai sekitar Rp1 juta per malam.

Alamat:

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12960.

8. Shangri-La Jakarta

Shangri-La Jakarta memiliki area playground di kolam renang yang cukup unik dan menarik. Area ini dilengkapi dengan berbagai macam permainan air yang bisa dinikmati oleh anak-anak, tentunya tetap dengan pengawasan orang tua. Ada area bermain seperti perosotan dengan siraman air dari bak berukuran besar, hingga terowongan dengan siraman air yang menyenangkan. Hotel ini juga dilengkapi dengan taman yang luas, sehingga Bunda dan keluarga bisa bersantai menikmati udara segar atau berolahraga ringan. Harga menginap dimulai sekitar Rp2,1 juta per malam.

Alamat:

Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat

9. Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada

Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menonjolkan fasilitas kamar anak yang istimewa. Kamar ini dihias dengan tema anak-anak, mulai dari seprai dan selimut, hiasan dinding, hingga boneka yang menggemaskan. Selain itu, hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas permainan papan, seperti Lego, UNO Stacko, dan Monopoly, yang bisa dinikmati bersama. Terdapat pula area mini playground kids corner untuk Si Kecil menghabiskan waktu bermain. Harga menginap dimulai sekitar Rp950 ribu per malam.

Alamat:

Jl. Gajah Mada No.211, Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat.

10. Discovery Ancol

Discovery Ancol memiliki area bermain anak outdoor yang lengkap, dengan wahana cukup banyak seperti perosotan, tempat memanjat, hingga ular tangga yang seru untuk dimainkan oleh anak-anak. Hotel ini juga memiliki playground indoor, yang dilengkapi dengan mainan-mainan edukatif yang bisa mengasah kemampuan motorik anak. Selain itu, terdapat juga fasilitas menarik lainnya seperti kolam renang outdoor yang menyegarkan. Harga menginap dimulai sekitar Rp700 ribu per malam.

Alamat:

Jl. Lodan Timur No.7, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.

Demikian ulasan lengkap mengenai berbagai pilihan hotel ramah anak di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan playground. Semoga panduan ini bermanfaat bagi Bunda dalam merencanakan liburan bersama keluarga yang nyaman dan tak terlupakan kali ini!

