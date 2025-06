Air New Zealand Maskapai Teraman 2025: Ini Alasannya!

Sharon Petersen, seorang ahli di bidang penerbangan, menyoroti persaingan ketat antara Air New Zealand dan Qantas dalam memperebutkan posisi teratas. Ia menjelaskan, “Meskipun kedua maskapai ini menjunjung standar keselamatan dan pelatihan pilot tertinggi, Air New Zealand secara konsisten memiliki armada yang lebih muda daripada Qantas, dan inilah yang membedakan keduanya.” Usia armada yang lebih muda sering kali berkorelasi dengan teknologi terkini dan pemeliharaan yang lebih efisien, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan keamanan penerbangan.

Pengumuman daftar maskapai penerbangan teraman tahun 2025 pada awal tahun ini menempatkan Air New Zealand di puncak. Maskapai nasional Selandia Baru ini berhasil menyalip Qantas, pemegang peringkat teratas sebelumnya, dengan selisih poin tipis sebesar 1,5. Kemenangan ini menunjukkan konsistensi Air New Zealand dalam menjaga standar keamanan yang luar biasa.

