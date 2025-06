Chandra Asri Incar Dana Segar: Danantara & INA Siap Investasi?

Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 400 ribu ton soda kaustik padat dan 500 ribu ton Ethylene Dichloride setiap tahunnya. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat menghemat impor soda kaustik hingga Rp 4,9 triliun per tahun dan berpotensi menghasilkan devisa Rp 5 triliun per tahun dari ekspor Ethylene Dichloride. Proyek ini juga akan mendukung industri hilir di dalam negeri, termasuk pengolahan air, sabun, deterjen, hingga nikel.

TEKNA TEKNO – , Jakarta – Industri kimia Indonesia siap menghadapi era baru kemandirian setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Indonesia Investment Authority (INA), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk meneken nota kesepahaman krusial. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk menjajaki peluang pengembangan pabrik Chlor Alkali – Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC) dengan nilai investasi fantastis mencapai US$ 800 juta , setara dengan sekitar Rp 13,03 triliun berdasarkan kurs Rp 16.299 per dolar Amerika Serikat. Inisiatif monumental ini digadang-gadang akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.

