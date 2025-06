BEI Gebrak Pasar Modal: Jam Dagang Lebih Panjang, Broker Lebih Transparan!

Sementara itu, Ady Nugraha, Co-Founder Komunitas Syariah Saham sekaligus Direktur Utama PT Syariah Saham Indonesia, menilai pembukaan kode broker dan kode domisili pada sesi pertama akan secara signifikan meningkatkan gairah transaksi investor lokal, sekaligus melatih mereka menghindari sikap fear of missing out (FOMO). “Karena pembukaan ini akan memicu ketertarikan. Contohnya, harga saham A sedang kenapa, nih? Apakah karena asing, atau ada broker tertentu yang borong sebagai indikasi buyback , misalnya. Tentu rasa penasaran lebih cepat terbayarkan dan bisa bikin transaksi lebih ramai,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025). Ady percaya bahwa pembukaan kode broker dan kode domisili secara parsial tidak akan memicu herding behaviour , sebab informasi tersebut hanya akan membantu dalam mengambil sikap atau meningkatkan keyakinan. Terlebih, dengan kehadiran beragam liquidity provider , pembukaan informasi ini justru dapat memberikan transparansi dan perlindungan bagi investor ritel lokal, memungkinkan analisis tetap berjalan.

