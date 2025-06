IHSG Terkoreksi: Investor Waspadai Geopolitik, Saatnya Beli?

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, menjelaskan bahwa pergerakan pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. “Pasar mencermati rilis data ekonomi China, dan juga memantau meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah,” ujarnya di Jakarta, Senin.

You might also like