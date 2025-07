BHIT Suntik Dana KPIG! Akuisisi 4,62 Miliar Saham, Ada Apa?

You might also like

Menurut Hary Tanoesoedibjo , dengan Price to Book Value (PBV) yang hanya berada di level 0,6 kali, pasar belum sepenuhnya merefleksikan nilai riil dari aset-aset premium dan potensi bisnis KPIG. Kondisi ini, jelasnya, menciptakan momentum strategis bagi BHIT untuk meningkatkan investasinya saat valuasi masih sangat atraktif. Hary Tanoesoedibjo menambahkan, dengan potensi upside yang signifikan dari revaluasi aset dan langkah rebranding yang agresif, KPIG berada pada posisi ideal untuk mencatatkan pertumbuhan pesat sekaligus meningkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya.

