JP Morgan Borong Saham BBRI: Investor Asing Kembali Percaya?

Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi lebih lanjut menegaskan bahwa perusahaan tengah mengakselerasi transformasi besar-besaran melalui program ambisius mereka, BRIVolution Reignite. Transformasi komprehensif ini mencakup penguatan fundamental bisnis, peningkatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko yang adaptif, hingga digitalisasi operasional secara menyeluruh. Seluruh upaya ini diarahkann menuju visi ambisius BRI untuk menjadi The Most Profitable Bank di Asia Tenggara pada tahun 2030.

Memang, kinerja saham BRI sendiri masih menunjukkan tren terkoreksi, dengan harga penutupan per 1 Juli 2025 berada di level Rp 3.700 per lembar. Namun, aksi beli yang dilakukan JPMorgan menggarisbawahi adanya pandangan fundamental dari investor institusional; mereka melihat lebih dari sekadar fluktuasi harga jangka pendek, melainkan fondasi bisnis yang kokoh dan strategi transformasi jangka panjang Bank BRI yang menjanjikan.

