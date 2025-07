Suku Bunga The Fed: Tarif Trump Jadi Penentu?

You might also like

Kebijakan suku bunga acuan The Fed sangat terkait dengan potensi dampak tarif Trump yang dikhawatirkan memicu inflasi. Ketua The Fed, Jerome Powell, menyatakan pemangkasan suku bunga tidak akan dilanjutkan jika tarif terbukti meningkatkan inflasi. The Fed akan menunggu dan memantau perkembangan data, dengan Juli 2025 dianggap terlalu dini untuk pemangkasan.

Hingga saat ini, The Fed konsisten menahan diri dari langkah pemangkasan suku bunga acuan , meskipun menghadapi tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump . Data terbaru menunjukkan bahwa belum ada kenaikan harga yang signifikan, sebuah faktor yang mendukung sikap kehati-hatian The Fed.

Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau The Federal Open Market Committee (FOMC) bulan ini dijadwalkan pada 29—30 Juli 2025. Namun, dampak penuh dari tarif Trump diperkirakan belum akan terlihat pada periode tersebut. Oleh karena itu, The Fed akan terus memantau perkembangannya hingga informasi yang memadai terkumpul untuk menentukan arah kebijakan moneter berikutnya.

Dikutip dari Bloomberg pada Rabu (2/7/2025), Ketua The Fed, Jerome Powell , dengan tegas menyatakan bahwa langkah pemangkasan suku bunga acuan tidak akan dilanjutkan jika tarif impor yang dikenakan Presiden Donald Trump terbukti memiliki dampak signifikan terhadap inflasi . Penegasan ini menggarisbawahi kehati-hatian The Fed dalam menavigasi ketidakpastian ekonomi global.

