Z900 Makin Mahal! Harga Kawasaki Z900 Series Terbaru

You might also like

PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) secara resmi mengumumkan penyesuaian harga untuk dua varian moge andalannya, Kawasaki Z900 dan Z900 SE, untuk batch kedua. Harga baru ini berlaku sejak Kamis (26/6) dan berstatus on the road (OTR) Jakarta. Varian Z900 standar kini dibanderol Rp 225 juta, naik dari Rp 199,9 juta sebelumnya.

Menariknya, meskipun terjadi kenaikan, harga untuk batch 2 ini masih terbilang lebih kompetitif dan terjangkau dibandingkan model Z900 lama yang sempat dipasarkan di angka Rp 271 juta. Langkah ini merupakan bagian dari strategi harga dinamis yang diusung KMI guna memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak pecinta moge di Indonesia. Michael C. Tanadhi, Dept. Head of Sales & Promotion Kawasaki Indonesia, menegaskan, “Ini memberi kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan motor impian mereka dengan harga terbaik. Kami berharap Z900 dan Z900 SE dapat memenuhi ekspektasi para pengendara motor big bike di Indonesia.”

Untuk batch kedua, harga Kawasaki Z900 standar kini dibanderol Rp 225 juta , meningkat dari harga batch sebelumnya yang Rp 199,9 juta. Sementara itu, varian Z900 SE mengalami kenaikan menjadi Rp 248,5 juta dari sebelumnya Rp 219,9 juta. Penting dicatat, seluruh harga yang disebutkan berstatus on the road (OTR) Jakarta, memastikan transparansi bagi konsumen.

1