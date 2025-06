EMTK Borong Saham SCMA! Akuisisi Jumbo 668 Juta Lembar

Daftar Isi + Ringkasan

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) semakin memantapkan posisinya dengan mengakuisisi tambahan saham anak usahanya, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Sebanyak 668,20 juta saham SCMA berhasil dibeli oleh EMTK dalam serangkaian transaksi strategis. Pembelian saham ini berlangsung intensif sepanjang periode 12 hingga 25 Juni 2025, sebagaimana diungkapkan dalam laporan keterbukaan informasi perusahaan.

Menurut Titi Maria Rusli, Sekretaris Perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, jumlah saham yang diakuisisi tersebut, tepatnya 668.206.000 lembar, merepresentasikan 0,90% dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh SCMA. Titi Maria Rusli menjelaskan bahwa langkah korporasi ini bertujuan untuk investasi, sekaligus memperkuat kepemilikan EMTK secara langsung di SCMA, sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi tanggal 26 Juni 2025.

Proses akuisisi saham SCMA oleh EMTK menunjukkan pola transaksi yang terencana dan bertahap. Pada tanggal 12 Juni, EMTK memulai dengan pembelian 25,20 juta saham SCMA pada harga rata-rata Rp 167 per saham. Langkah ini diikuti pada 13 Juni dengan pembelian 24,20 juta saham seharga rata-rata Rp 165 per saham, dan 9,89 juta saham pada 16 Juni dengan harga rata-rata Rp 163 per saham.

Intensitas pembelian berlanjut. Pada 17 Juni, EMTK mengakuisisi 30,53 juta saham dengan harga rata-rata Rp 166 per saham, kemudian 26,65 juta saham pada 18 Juni dengan rata-rata harga yang sama. Transaksi signifikan terjadi pada 19 Juni, ketika EMTK membeli 94 juta saham pada harga rata-rata Rp 162 per saham, dan melonjak tajam pada 20 Juni dengan pembelian masif 360 juta saham pada harga rata-rata Rp 160 per saham. Penutup rangkaian transaksi ini terjadi pada 25 Juni, dengan akuisisi 97,71 juta saham SCMA pada harga rata-rata Rp 148 per saham.

Melalui serangkaian transaksi ini, posisi kepemilikan EMTK di SCMA semakin kokoh. Sebelum akuisisi ini, EMTK tercatat memegang 47,35 miliar saham SCMA, atau setara dengan 64,02% hak suara. Setelah penambahan saham, total kepemilikan EMTK di SCMA melonjak menjadi 48,02 miliar saham. Ini secara signifikan meningkatkan persentase hak suara EMTK menjadi 64,92%. Dengan demikian, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk berhasil mempertahankan dan bahkan memperkuat statusnya sebagai pemegang saham pengendali utama PT Surya Citra Media Tbk, menegaskan strategi investasi jangka panjangnya di anak usaha media tersebut.