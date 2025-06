Emas Antam Hari Ini: Harga Stagnan, Peluang Beli atau Jual?

Daftar Isi + Ringkasan

TEKNA TEKNO – Harga emas Antam hari ini, Minggu (22/6), terpantau stabil di level Rp 1.942.000 per gram. Kestabilan ini mengikuti kenaikan tipis sebesar Rp 6.000 yang terjadi pada Sabtu (21/6), di mana harga emas Antam bergerak dari Rp 1.936.000 per gram menjadi Rp 1.942.000 per gram. Angka yang stagnan ini juga berlaku untuk harga jual kembali atau buyback emas, yang berada di level Rp 1.786.000 per gram.

Bagi para investor atau pemilik emas batangan yang telah membeli sejak November 2022, momen ini bisa menjadi peluang yang cukup menguntungkan. Pasalnya, pada 26 November 2022, harga emas Antam tercatat hanya Rp 936.000 per gram. Sebagai ilustrasi, jika seseorang memiliki 5 gram emas yang dibeli seharga Rp 4.680.000 pada saat itu, penjualan saat ini dapat menghasilkan Rp 8.930.000 (belum termasuk pajak). Dengan demikian, potensi keuntungan yang diraih dari penjualan 5 gram emas Antam yang dibeli pada tahun 2022 tersebut bisa mencapai Rp 4.250.000.

Di sisi lain, pasar emas dunia menunjukkan volatilitas yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Mengutip Reuters, harga emas spot sempat stabil di angka USD 3.368,68 per ons, meskipun indeksnya turun 1,8 persen dalam seminggu. Sementara itu, harga emas berjangka AS ditutup 0,7 persen lebih rendah menjadi USD 3.385,70. Kestabilan awal ini disebabkan oleh keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunda rencana untuk terlibat dalam konflik Israel-Iran.

Tai Wong, seorang pedagang logam independen, menyatakan, “Harga emas tetap stabil karena Trump menarik kembali rencana serangan yang akan segera terjadi terhadap Iran. Untuk saat ini, tampaknya semua berita buruk sudah tersebar.” Namun demikian, situasi geopolitik segera berubah. Pada Sabtu (21/6), Amerika Serikat akhirnya menunjukkan keberpihakannya terhadap Israel dengan melancarkan serangan terhadap tiga situs nuklir milik Iran.

Akibat tindakan AS tersebut, Pengamat Pasar Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan bahwa serangan ini akan memantik situasi di Timur Tengah. Lebih lanjut, ia memprediksi bahwa Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara kemungkinan besar akan melakukan intervensi dalam konflik tersebut, yang berpotensi meningkatkan ketegangan global. Dengan adanya potensi eskalasi ini, Ibrahim memprediksi bahwa harga emas dunia akan mengalami kenaikan signifikan, mencapai USD 3.450 per troy ons, bahkan berpeluang melonjak hingga USD 3.500 per troy ons.

“Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa akhir pekan ini kalau seandainya Trump melakukan penyerangan terhadap Iran, situs-situs nuklir, kemungkinan besar harga emas dunia itu akan melejit tinggi. Kembali ke USD 3.450 bahkan bisa mencapai level USD 3.500,” kata Ibrahim dalam analisisnya kepada JawaPos.com, Minggu (22/6), menegaskan prediksinya.

Sementara itu, berikut ini adalah daftar harga emas Antam per Minggu (22/6) di Butik Emas LM, Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebelum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.021.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.942.000

Harga emas 5 gram: Rp 9.485.000

Harga emas 10 gram: Rp 18.915.000

Harga emas 25 gram: Rp 47.162.000

Harga emas 50 gram: Rp 94.245.000

Harga emas 100 gram: Rp 188.412.000

Harga emas 250 gram: Rp 470.765.000

Harga emas 500 gram: Rp 941.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.882.600.000