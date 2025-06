Prospek Saham Migas: ELSA, MEDC, RATU, ENRG? Analisis & Rekomendasi

You might also like

Pada kuartal I-2025, MEDC mencatat penurunan laba bersih sebesar 76% YoY menjadi US$ 18 juta. Penurunan signifikan ini utamanya disebabkan oleh kerugian dari entitas asosiasinya, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), yang mencapai US$ 20 juta.

