Liburan Sekolah? Anak Gratis Masuk Solo Safari! Cek Syaratnya!

TEKNA TEKNO – Menyambut datangnya liburan sekolah, Solo Safari di Kota Solo, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan utama sebagai destinasi wisata edukasi satwa dan pusat hiburan keluarga. Mulai 21 Juni hingga 13 Juli 2025, Solo Safari siap memanjakan pengunjung dengan beragam promo menarik dan event istimewa yang tak boleh dilewatkan.

Salah satu daya tarik utama liburan sekolah kali ini adalah promo Free for Kids. General Manager Solo Safari, Yustinus Sutrisno, mengungkapkan bahwa anak-anak berusia 2 hingga 6 tahun kini dapat menikmati petualangan di Solo Safari secara gratis. Syaratnya cukup mudah: setiap pembelian minimal dua tiket dewasa, Anda berhak mendapatkan maksimal dua tiket anak secara cuma-cuma. “Momen ini adalah saat yang tepat untuk ajak anak-anak bergembira sambil belajar, tanpa tambahan biaya,” ujar Yustinus, menekankan nilai edukasi dan hiburan yang ditawarkan.

Event Liburan

Keceriaan tidak berhenti di situ. Selama periode liburan sekolah, Solo Safari menggelar serangkaian event dalam tajuk Keseruan Funtasy Safari. Pengunjung akan dihibur dengan pertunjukan Sape Dayak, sebuah penampilan budaya musik khas Kalimantan yang menenangkan dan menambah nuansa indah petualangan di area Asia setiap harinya. Tak ketinggalan, Chocolate Festival hadir untuk memanjakan lidah dengan aneka sajian cokelat manis yang cocok dinikmati di tengah perjalanan, menambah energi dan semangat para petualang cilik.

Untuk mengabadikan momen, Icon Session menawarkan kesempatan berfoto gratis bersama Jaja (ikon gajah) dan Caca (ikon macan), maskot lucu Solo Safari yang pasti akan membuat liburan sekolah semakin tak terlupakan. Sosok Pantomime Clown juga akan berkeliling area, menghibur dan memberikan kejutan menyenangkan bagi setiap pengunjung. Sebuah inovasi baru, Scooter Safari Journey, memungkinkan pengunjung menjelajahi setiap sudut Solo Safari dengan lebih seru dan nyaman menggunakan skuter, menghadirkan pengalaman safari yang berbeda.

Pengalaman edukasi dan interaksi dengan satwa pun ditingkatkan. Ada sesi spesial Edukasi Bayi Harimau Benggala yang digelar setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12.30 di Plaza Aviary, memberikan kesempatan langka untuk lebih dekat dengan satwa langka ini. Selain itu, pengunjung bisa berinteraksi langsung memberi makan satwa wallaby yang menggemaskan, tersedia setiap hari di Exhibit Wallaby. Sementara itu, Plaza Funtasy Safari di area Plaza Aviary menjadi pusat berbagai wahana menarik seperti Bubble Dome, Paint and Brush, Magic Sand, Face Painting, Education Zone, hingga Pony Ride, menjamin keseruan tak berujung bagi seluruh keluarga.

Wisata Kuliner Malam

Menjelang sore, pengalaman seru berlanjut dengan wisata kuliner malam di Solo Safari. Nikmati Makunde Senja All You Can Eat Buffet di Makunde Bistro mulai pukul 17.00 WIB. Beragam hidangan lezat, dari masakan Indonesia hingga Internasional, tersaji lengkap. Pengalaman bersantap semakin istimewa dengan alunan live music, sembari dikelilingi koleksi satwa Afrika seperti singa, meerkat, dan bobcat, menciptakan suasana yang benar-benar unik dan tak terlupakan untuk makan malam bersama keluarga dan orang terkasih.

Puncak malam di Solo Safari adalah panggung malam spesial bertajuk Panggung Malam x Tari Kecak Special School Holiday yang dimulai pukul 18.30 WIB. Pertunjukan ini menampilkan perpaduan modern dance, clown show, interaksi satwa, fire dance, dan flashmob yang memukau. Khusus setiap hari Sabtu selama periode liburan sekolah, ada kejutan istimewa berupa kolaborasi spektakuler antara tari kecak dan fire dance, menjanjikan tontonan yang memukau di bawah bintang-bintang Kota Solo.