Qatar Airways Terbaik Dunia 2025! Skytrax Kembali Beri Penghargaan

Kemenangan Qatar Airways didukung oleh inovasi berkelanjutan dan pelayanan kelas dunia, seperti Qsuites yang memenangkan World’s Best Business Class. Lounge Al Mourjan Garden di Bandara Internasional Hamad juga diakui sebagai Best Business Class Airline Lounge. Dalam daftar maskapai terbaik, Singapore Airlines berada di posisi kedua, diikuti Cathay Pacific Airways di peringkat ketiga.

Selain dominasi global, maskapai yang bermarkas di Doha ini juga kembali meraih predikat Best Airline in the Middle East . Pencapaian ini menegaskan hegemoni Qatar Airways di kawasan Teluk, menunjukkan konsistensi dalam memberikan layanan terbaik bagi penumpang di wilayah tersebut.

