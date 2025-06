Geopolitik Memanas: Proyeksi IHSG Senin & Rekomendasi Saham Cuan!

You might also like

Dalam menyikapi kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, Indy Naila merekomendasikan agar investor mencermati saham-saham di sektor komoditas. Sektor ini dinilai memiliki potensi daya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Dua saham yang menjadi sorotan Indy adalah PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan target harga di kisaran Rp 1.700 per saham, serta PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan target harga sekitar Rp 3.500 per saham.

