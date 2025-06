MG Motor Indonesia secara resmi meluncurkan MG 4 EV Ignite, varian paling ekonomis dari lini mobil listriknya. Dibanderol Rp 299 juta On The Road (OTR) Jakarta, penawaran istimewa ini tersedia dalam jumlah terbatas di diler MG Andalan, termasuk MG Pondok Indah. Unit yang ditawarkan merupakan produksi tahun 2024 yang sebelumnya digunakan dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

