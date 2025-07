WIFI: Pemegang Saham Utama Amankan Sisa Rights Issue?

You might also like

Dana yang terkumpul dari rights issue ini akan dialokasikan WIFI sebagai setoran modal kepada entitas anak, PT Jaringan Infra Andalan (JIA), yang kemudian menyalurkannya ke PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE). Sekitar Rp 5,8 triliun dari dana tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan jaringan Fiber To The Home (FTTH) yang menargetkan 5 juta homepass di Jawa. Sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja operasional IJE.

Secara rinci, sekitar Rp 5,8 triliun dari total dana tersebut direncanakan untuk membiayai pembangunan jaringan Fiber To The Home (FTTH) . Proyek ambisius ini menargetkan 5 juta homepass yang tersebar di wilayah Jawa, guna memperluas jangkauan infrastruktur digital . Sementara itu, sisa dana yang ada akan digunakan sebagai modal kerja operasional IJE untuk mendukung keberlanjutan proyek dan kegiatan usaha lainnya.

4