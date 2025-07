Tarif Ojol Naik: Reaksi Gojek, Grab, dan Maxim Beragam!

You might also like

Gojek, melalui Director of Public Affairs and Communications GoTo, Ade Mulya, menyatakan kesiapan perusahaan untuk menyesuaikan tarif layanan transportasi roda dua (2W) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ade juga menegaskan komitmen Gojek dalam menjaga keseimbangan dalam ekosistem transportasi daring secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap rencana Kemenhub untuk menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15 persen.

3