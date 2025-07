Rupiah Masih Melemah ke Rp 16.201 Per Dolar AS di Tengah Hari Ini (4/7)

You might also like

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp 16.219 Per Dolar AS di Pagi Ini (4/7)

Ini membuat rupiah melemah 0,04% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp 16.195 per dolar AS.

TEKNA TEKNO JAKARTA. JAKARTA . Nilai tukar rupiah di pasar spot terus melemah hingga perdagangan tengah hari ini. Jumat (4/7), rupiah berada di level Rp 16.201 per dolar Amerika Serikat (AS).

