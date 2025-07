IHSG Berbalik Melemah, Dihadang Ketidakpastian Potensi Tarif Baru Trump

You might also like

Rupiah Masih Melemah ke Rp 16.201 Per Dolar AS di Tengah Hari Ini (4/7)

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menjelaskan pasar berjuang untuk mendapatkan arah yang jelas karena pelaku pasar terus bergulat dengan ketidakpastian perdagangan global.

1