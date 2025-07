Rupiah Menguat Tipis! Posisi Terbaru Rupiah terhadap Dolar AS

You might also like

Penguatan rupiah ini sejalan dengan tren positif mayoritas mata uang di kawasan Asia terhadap dolar AS. Kelemahan dolar AS juga tercermin dari penurunan indeks dolar ke angka 96,96. Kondisi ini turut mendukung penguatan mata uang Asia, termasuk rupiah, meskipun beberapa mata uang regional lainnya justru melemah.

Di sisi lain, kelemahan dolar AS juga terefleksi pada indeks dolar . Indeks yang mengukur nilai dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama dunia ini berada di angka 96,96, menurun dari posisi 97,18% sehari sebelumnya. Kondisi ini turut mendukung narasi penguatan mata uang Asia , termasuk rupiah .

Sebelum mencapai penguatan di akhir hari, pergerakan rupiah sempat menunjukkan tantangan. Pada tengah hari yang sama (4/7), rupiah masih tercatat melemah di posisi Rp 16.201 per dolar AS , menunjukkan adanya pemulihan nilai tukar yang signifikan menjelang penutupan perdagangan.

TEKNA TEKNO JAKARTA. Pada penutupan perdagangan Jumat (4/7), kurs rupiah spot menunjukkan penguatan signifikan, berhenti di level Rp 16.185 per dolar Amerika Serikat (AS) . Angka ini menandakan kenaikan tipis 0,06% dari posisi sehari sebelumnya yang berada di Rp 16.195 per dolar AS . Konsistensi penguatan ini juga terlihat secara mingguan, di mana nilai tukar rupiah berhasil naik 0,06% dibandingkan akhir pekan lalu.

