BLUE Bagi Dividen: Catat Jadwal & Nilai Rp 9,61 Miliar!

Bagi investor, jadwal penting pembagian dividen tunai meliputi cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Juli 2025, dan ex dividen pada 8 Juli 2025. Untuk pasar tunai, cum dividen adalah 9 Juli 2025 dan ex dividen 10 Juli 2025. Tanggal recording date ditetapkan pada 9 Juli 2025, dengan pembayaran dividen tunai dijadwalkan pada 25 Juli 2025.

PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) telah mengumumkan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang sahamnya. Keputusan ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Juni lalu, dengan disepakati total dividen sebesar Rp 9,61 miliar. Setiap pemegang saham BLUE akan menerima dividen tunai sebesar Rp 23 per saham. Pembagian dividen ini didasari oleh kinerja keuangan perseroan yang solid per 31 Desember 2024.

