Harga Emas Antam Hari Ini 1 Juli 2025: Naik Rp16.000/Gram!

Logam Mulia Antam menawarkan emas dan perak batangan dalam berbagai ukuran berat. Perlu diperhatikan bahwa harga per gram emas Antam dapat bervariasi tergantung berat batangannya. Perbedaan ini disebabkan oleh biaya tambahan pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam dengan ukuran kecil cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar. Harga yang tercantum di atas merupakan harga per gram untuk batangan emas 1 kilogram, yang umumnya dijadikan acuan dalam perdagangan emas.

Sementara itu, harga buyback (harga pembelian kembali) emas Antam juga mengalami peningkatan serupa, mencapai Rp 1.740.000 per gram. Angka ini naik Rp 16.000 dari harga buyback pada Senin, 30 Juni 2025, yang berada di level Rp 1.724.000 per gram. Kenaikan harga buyback menunjukkan peningkatan permintaan emas di pasaran.

