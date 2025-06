S&P 500 & Nasdaq Cetak Rekor! Wall Street Akhir Pekan Bergairah

You might also like

TEKNA TEKNO – NEW YORK . Bursa Wall Street menunjukkan performa yang mengesankan di akhir pekan, Jumat (27/6), dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang masa . Reli kuat ini menandai pemulihan signifikan bagi saham-saham Amerika Serikat (AS) setelah periode penurunan selama berbulan-bulan.

