Pinjaman Modal Sekuritas Melonjak! Peluang Investasi Baru?

You might also like

TEKNA TEKNO – JAKARTA. Konsep perdagangan margin bukanlah hal baru dalam dunia trading saham. Namun, fasilitas pinjaman modal ini semakin menarik perhatian dengan beragam penawaran dari perusahaan sekuritas. Salah satu yang menonjol adalah PT Kiwoom Sekuritas, yang pada tahun ini menawarkan bunga margin yang sangat kompetitif, yakni 0,024% per hari atau setara 8,76% per tahun.

1