Windows 10 Gratis Update Keamanan! Ini Alasan Rahasia Microsoft

You might also like

Perubahan kebijakan ini cukup signifikan, mengingat sebelumnya Microsoft berencana membebankan biaya sebesar 30 dolar AS untuk pembaruan keamanan tambahan selama satu tahun. Namun, seperti dilaporkan oleh The Verge , muncul beberapa kendala yang tampaknya mendorong Microsoft untuk menawarkan opsi alternatif yang lebih mudah dijangkau.

2