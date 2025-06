Touchpad Laptop Macet? Ini 5 Cara Jitu Mengatasinya!

You might also like

Kerusakan atau driver touchpad yang sudah usang seringkali menjadi akar masalah mengapa touchpad laptop tidak berfungsi optimal . Untuk mengatasinya, buka Device Manager , lalu cari dan perluas kategori Mice and other pointing devices . Klik kanan pada perangkat touchpad Anda, kemudian pilih opsi Update driver untuk memperbarui driver ke versi terbaru. Apabila langkah ini tidak membuahkan hasil, Anda bisa mencoba mencopot instalasi driver tersebut ( uninstall ) dan memulai ulang ( restart ) laptop. Sistem operasi biasanya akan secara otomatis menginstal ulang driver standar. Namun, jika masalah masih berlanjut, sangat disarankan untuk mengunduh driver terbaru langsung dari situs web resmi produsen laptop Anda untuk kompatibilitas dan kinerja terbaik.

2