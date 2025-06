$MORE: Token Baru Moonveil Guncang Game Blockchain Layer-2!

You might also like

Moonveil, jaringan game blockchain Layer-2 terkemuka, secara resmi meluncurkan token utilitas terbarunya, $MORE, pada Jumat (27/6) melalui Token Generation Event (TGE). Token ini dirancang sebagai tulang punggung ekonomi inti Moonveil, mendukung berbagai aktivitas lintas permainan dan memfasilitasi interaksi blockchain-game. $MORE berfungsi untuk membayar biaya transaksi, membeli item dalam game, serta pertukaran aset digital, meningkatkan efisiensi pengalaman bermain.

