Morbidelli C252V Cruiser: Kapan Pre-Order Sampai ke Garasi Anda?

OTORIDER – Pasar roda dua di Indonesia semakin semarak dengan kehadiran motor cruiser terbaru, Morbidelli C252V Cruiser. Motor bergaya klasik-modern ini resmi meluncur di Tanah Air dengan banderol kompetitif Rp 66,9 juta ( off the road ). Kehadiran Morbidelli C252V di ajang Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2025 tak hanya menjadi daya tarik utama, namun juga menandai debut merek Morbidelli di kancah otomotif Indonesia.

