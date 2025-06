Rinjani: Pesona Memukau & Bahaya Mengintai, Pendaki Wajib Tahu!

You might also like

2. WNA Malaysia Jatuh di Jalur menuju Danau Segara Anak Pada Minggu, 27 April 2025, seorang pendaki asal Malaysia berinisial CUC (52) mengalami kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Video yang beredar menunjukkan pendaki lain berupaya membantu korban sambil menanti kedatangan tim evakuasi. CUC mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, termasuk pergelangan kaki, yang mengharuskannya ditandu. Kepala BTNGR, Yarman, menjelaskan bahwa korban terjatuh sekitar 200 meter di bawah Pelawangan, menuju Danau Segara Anak, sekitar pukul 14:11 WITA. Tim medis gabungan dari Tanger Rinjani dan Edelweis Medical Help Center segera melakukan evakuasi. CUC berhasil dievakuasi ke shelter darurat di Plawangan Sembalun pada pukul 16:51 WITA dan kemudian dibawa turun dari Pelawangan Sembalun sekitar pukul 17:30 WITA oleh Tim EMHC, didampingi pemandu dan porter dari trek organizer.

