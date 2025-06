Suzuki Fronx: Penjualan Mengejutkan dalam Sebulan Pertama! Tipe Ini Terlaris

You might also like

Suzuki Fronx berhasil mencatat 1.500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) kurang dari sebulan sejak resmi meluncur di Indonesia pada 28 Mei 2025. Data ini didapatkan per 22 Juni 2025, menunjukkan respons positif pasar. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menargetkan penjualan rata-rata 2.000 unit per bulan untuk kendaraan terbaru ini.

