Jatuh Cinta Saat Traveling: Ini Alasan Ilmiah & Tipsnya!

Peluang Bertemu Orang Baru Perjalanan juga secara aktif meningkatkan peluang bertemu orang baru . Mengacu pada konsep “growth mindset” dari psikolog Carol Dweck, seseorang akan lebih cenderung membentuk hubungan bermakna ketika berada dalam zona belajar atau adaptasi. Dan perjalanan , dengan segala tantangan dan pengalaman barunya, secara efektif mendorong individu ke dalam zona ini. Kelly Tolliday menyoroti, “Dalam situasi belajar dan berkembang, koneksi antarmanusia menjadi lebih mudah terbentuk.” Lebih dari itu, berbagi momen tak terlupakan—seperti menantang diri di zipline hutan hujan atau bahkan tersesat di sebuah desa terpencil di Italia—dapat mempercepat ikatan emosional. Fenomena ini erat kaitannya dengan dopamin, zat kimia otak yang dilepaskan saat kita menikmati pengalaman yang menyenangkan dan penuh petualangan . Holt, seorang pakar hubungan, menguatkan bahwa “Ketika emosi sedang tinggi, kemungkinan merasa tertarik pada orang lain juga meningkat,” sebuah temuan yang juga ditekankan dalam studi Journal of Personality and Social Psychology. Di samping itu, banyak traveler merasakan kebebasan dari kekhawatiran akan konsekuensi negatif, seolah suasana liburan adalah dimensi terpisah dari kehidupan nyata. Kebebasan ini mendorong keberanian untuk menunjukkan sisi rentan dan kejujuran pada orang asing, fondasi yang sering kali melahirkan hubungan romantis . “Jenis kerentanan seperti ini, menurut pengalaman saya, justru bisa jadi awal dari koneksi yang nyata,” pungkas Sunil Gupta.

