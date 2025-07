Harga HP Samsung Terbaru Juli 2025: A36 5G vs A56 5G, Pilih Mana?

TEKNA TEKNO – Memasuki bulan Juli 2025, kabar gembira bagi para penggemar gawai Samsung di seluruh Indonesia! Kami hadirkan daftar harga terbaru HP Samsung yang paling dinanti, mencakup berbagai seri inovatif mulai dari lini Galaxy A yang terjangkau namun fungsional, seri Galaxy S dengan performa premium, hingga Galaxy Z yang revolusioner.

Daftar Isi + Ringkasan

Panduan harga ini akan membantu Anda menemukan pilihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Secara khusus, artikel ini juga akan membandingkan detail harga dan spesifikasi antara HP Samsung Galaxy A36 5G dan Galaxy A56 5G, dua model favorit dari seri Galaxy A yang menawarkan fitur canggih.

Simak daftar harga HP Samsung terbaru edisi Juli 2025 selengkapnya di bawah ini:

Galaxy A Series

Samsung Galaxy A26 5G

Tampil dengan kamera utama 50 MP yang siap mengabadikan setiap momen, Galaxy A26 5G ditenagai oleh performa tangguh dari prosesor Exynos 1380 (5 nm). Keunggulannya semakin lengkap dengan sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Harga yang ditawarkan adalah Rp3.999.000 untuk varian RAM 8 GB/256 GB.

Samsung Galaxy A36 5G

Hadir dengan layar Super AMOLED 6,7 inci yang jernih, Samsung Galaxy A36 5G didukung oleh dapur pacu Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) yang efisien. Perangkat ini juga dilengkapi sertifikasi IP67 dan fitur AI inovatif. Untuk harganya, Galaxy A36 5G tersedia dalam dua pilihan: Rp5.199.000 (RAM 8 GB/256 GB) dan Rp5.699.000 (RAM 12 GB/256 GB).

Samsung Galaxy A56 5G

Sebagai penerus yang lebih canggih, Samsung Galaxy A56 5G juga mengusung layar Super AMOLED 6,7 inci serupa dengan A36 5G, namun ditenagai oleh chipset Exynos 1580 (4 nm) yang lebih bertenaga. Sama-sama memiliki sertifikasi IP67 dan fitur AI, perbedaan signifikan terletak pada performa prosesornya. Galaxy A56 5G ditawarkan dengan harga Rp6.199.000 (RAM 8 GB/256 GB) dan Rp6.699.000 (RAM 12 GB/256 GB).

Baca juga: Perbandingan Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy A26 5G dengan POCO X7 Pro 5G

Samsung Galaxy A06

Untuk segmen entry-level, Galaxy A06 menawarkan kamera 50 MP yang andal dan didukung keamanan Samsung Knox Vault. Model ini tersedia dengan harga Rp1.599.000 (RAM 4 GB/128 GB) dan Rp1.899.000 (RAM 6 GB/128 GB).

Samsung Galaxy A06 5G

Varian 5G dari A06 ini hadir dengan kamera 50 MP, baterai besar 5.000 mAh, serta ditenagai Mediatek Dimensity 6300. Perangkat ini juga memiliki rating IP54, memastikan ketahanan dasar. Harganya dibanderol Rp2.399.000 untuk RAM 6 GB/128 GB.

Samsung Galaxy A16

Galaxy A16 menyuguhkan pengalaman visual yang imersif melalui layar FHD+ Super AMOLED dan performa yang digerakkan oleh Mediatek Helio G99 (6 nm). Dengan rating IP54, perangkat ini hadir dengan harga Rp3.199.000 untuk RAM 8 GB/256 GB.

Samsung Galaxy A16 5G

Versi 5G dari Galaxy A16 ini juga menampilkan layar FHD+ Super AMOLED dan ditenagai oleh Mediatek Dimensity 6300. Perlindungan IP54 tetap hadir, dan harganya adalah Rp3.399.000 untuk varian RAM 8 GB/256 GB.

Galaxy S Series

Samsung Galaxy S24 FE

Lini premium Samsung dimulai dengan Galaxy S24 FE yang dilengkapi fitur canggih Galaxy AI, layar Dynamic AMOLED 2X FHD+, serta prosesor Exynos 2400e. Harganya adalah Rp7.999.000 (RAM 8 GB/128 GB) dan Rp8.999.000 (RAM 8 GB/256 GB).

Samsung Galaxy S24

Sebagai salah satu varian utama, Galaxy S24 menawarkan inovasi Galaxy AI yang revolusioner, layar Dynamic AMOLED 2X FHD+ yang memukau, dan ditenagai chipset Exynos 2400. Model ini tersedia dengan harga Rp9.999.000 untuk RAM 8 GB/256 GB.

Baca juga: Perbandingan Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy S24 dengan POCO F7 Pro

Samsung Galaxy S24 Plus

Meningkatkan pengalaman visual dengan layar Dynamic AMOLED 2X QHD+, Galaxy S24 Plus juga hadir dengan fitur Galaxy AI dan prosesor Exynos 2400. Harga model ini adalah Rp15.999.000 untuk varian RAM 12 GB/256 GB.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Puncak dari seri S24, Galaxy S24 Ultra mengintegrasikan Galaxy AI, performa Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, dan kamera utama 200 MP yang luar biasa. Model premium ini dijual seharga Rp16.999.000 untuk RAM 12 GB/256 GB.

Samsung Galaxy S25

Melangkah ke generasi selanjutnya, Galaxy S25 hadir dengan Galaxy AI, prosesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy, layar Dynamic AMOLED 2X 6,2 inci FHD+, kamera 50 MP, dan antarmuka One UI 7. Harganya dimulai dari Rp14.499.000 (RAM 12 GB/256 GB) hingga Rp16.499.000 (RAM 12 GB/512 GB).

Samsung Galaxy S25 Plus

Dengan peningkatan pada layar Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci QHD+, Galaxy S25 Plus juga mengusung Galaxy AI, Snapdragon 8 Elite for Galaxy, kamera 50 MP, dan One UI 7. Model ini tersedia dengan harga Rp19.999.000 untuk RAM 12 GB/512 GB.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Varian paling canggih, Galaxy S25 Ultra, memiliki layar Dynamic AMOLED 2X 6,9 inci QHD Plus, ditenagai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, dan membawa kamera utama 200 MP. Didukung One UI 7, harganya sangat bervariasi: Rp21.499.000 (RAM 12 GB/256 GB), Rp23.499.000 (RAM 12 GB/512 GB), dan Rp27.499.000 (RAM 12 GB/1 TB).

Samsung Galaxy S25 Edge

Model unik Galaxy S25 Edge memukau dengan Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci Quad HD+, chipset Snapdragon 8 Elite (3 nm), Android 15 dengan One UI 7, dan desain super tipis dengan ketebalan hanya 5,8 mm. Harganya adalah Rp17.499.000 (RAM 12 GB/256 GB) dan Rp19.499.000 (RAM 12 GB/512 GB).

Baca juga: Perbandingan Spek dan Harga HP Samsung Galaxy A56 5G dengan POCO F7

Galaxy Z Series

Samsung Galaxy Z Flip6

Memimpin inovasi lipat, Galaxy Z Flip6 menghadirkan Galaxy AI, layar Dynamic AMOLED 2X FHD+ yang fleksibel, dan performa unggul dari Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Model ini dibanderol dengan harga Rp16.499.000 untuk varian RAM 12 GB/256 GB.

Samsung Galaxy Z Fold6

Untuk produktivitas maksimal, Galaxy Z Fold6 menawarkan pengalaman Galaxy AI, layar utama Dynamic AMOLED 2X QXGA+ yang luas saat dibuka, serta performa bertenaga dari Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Model ini tersedia dengan harga Rp24.499.000 (RAM 12 GB/256 GB) dan Rp26.499.000 (RAM 12 GB/512 GB).

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

(Tribun-Papua.com)