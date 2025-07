Nothing Phone 3: Spek Gahar, Desain iPhone, Harga 12 Juta?

Daftar Isi + Ringkasan

Nothing Phone 3 resmi diluncurkan secara global pada hari ini, 4 Juli, menandai babak baru bagi inovator teknologi asal Inggris tersebut di pasar ponsel pintar premium. Dengan banderol harga mulai dari Rp 12 jutaan, perangkat ini hadir mengusung inovasi signifikan, salah satunya adalah penggunaan cip tercanggih Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 yang dikombinasikan dengan sistem operasi Android 15 dan antarmuka Nothing OS 3.5. Nothing juga memberikan jaminan pembaruan perangkat lunak yang impresif, yaitu hingga lima tahun untuk pembaruan sistem utama dan tujuh tahun untuk pembaruan keamanan, memastikan ponsel ini tetap relevan dan aman untuk waktu yang lama.

Perangkat lunak Nothing Phone 3 didesain untuk menghadirkan pengalaman yang lebih cerdas dan intuitif. Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah ‘flip to record’, sebuah inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu meringkas rekaman secara otomatis, memudahkan pengguna dalam mengakses informasi penting. Selain itu, Nothing OS 3.5 juga menghadirkan ‘Pencarian Cerdas’ yang revolusioner. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan membuka aplikasi, menjelajahi Google, atau bahkan melakukan pencarian berbasis AI secara fleksibel, tergantung pada konteks input yang diberikan, sehingga meningkatkan efisiensi navigasi secara signifikan.

Dari segi desain, Nothing Phone 3 tetap mempertahankan estetika khas Nothing yang memadukan transparansi dengan fungsionalitas. Bodi perangkat dilindungi oleh perpaduan material premium: kaca depan Gorilla Glass 7, kaca belakang Gorilla Glass Victus, dan bingkai aluminium yang kokoh. Ciri khas lainnya adalah kehadiran layar LED monokromik di bagian belakang dengan 489 LED, yang menambah sentuhan futuristik. Ketahanan perangkat juga tidak diragukan, dengan sertifikasi IP68 yang berarti Nothing Phone 3 mampu bertahan terhadap air dan debu hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan tombol daya di satu sisi dan ‘tombol aksi’ baru bergaya iPhone yang dapat disesuaikan untuk berbagai fungsi, seperti membuka kamera, mengaktifkan mode senyap, atau menjadi pintasan aplikasi pilihan.

Untuk pengalaman visual yang imersif, Nothing Phone 3 dibekali layar OLED berukuran 6,67 inci yang kaya warna dengan dukungan 1 miliar warna, refresh rate adaptif 120Hz, teknologi 2160Hz PWM, HDR10+, dan kecerahan puncak mencapai 4500 nits. Resolusi layarnya adalah 1260 x 2800 piksel dengan rasio 20:9 dan kerapatan ~460 ppi, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Performa inti ponsel ini disokong oleh CPU Octa-core yang terdiri dari konfigurasi 1×3.21 GHz Cortex-X4, 3×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.8 GHz Cortex-A720, dan 2×2.0 GHz Cortex-A520, didukung oleh GPU Adreno 825. Tersedia dalam pilihan memori 256GB dengan RAM 12GB dan 512GB dengan RAM 16GB, Nothing Phone 3 menawarkan kapasitas penyimpanan dan kinerja multitasking yang sangat mumpuni.

Sistem kamera Nothing Phone 3 dirancang untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Di bagian belakang, terdapat konfigurasi tiga kamera 50 MP yang serbaguna: lensa wide f/1.7 dengan sensor 1/1.3 inci yang dilengkapi PDAF dan OIS; lensa periskop telefoto f/2.7 dengan sensor 1/2.75 inci yang menawarkan 3x optical zoom, PDAF, dan OIS; serta lensa ultrawide f/2.2 dengan bidang pandang 114˚ dan sensor 1/2.76 inci. Fitur pendukung seperti LED flash, panorama, dan HDR juga tersedia. Untuk perekaman video, kamera belakang mampu merekam hingga 4K@30/60fps dan 1080p@30/60fps dengan stabilisasi gyro-EIS dan OIS. Di sisi depan, terdapat kamera selfie 50 MP (f/2.2, 1/2.76 inci) yang mendukung fitur HDR dan dapat merekam video 4K@60fps serta 1080p@60fps.

Daya tahan baterai Nothing Phone 3 ditopang oleh kapasitas Li-Po 5150 mAh yang besar, didukung oleh teknologi pengisian daya cepat 65W wired charging dengan standar PD3.0, PPS, dan QC4. Fitur konektivitas dan sensor lainnya meliputi USB Type-C 2.0, OTG, sensor sidik jari optikal di bawah layar, akselerometer, proximity, gyro, kompas, serta fitur Circle to Search dan NFC. Nothing Phone 3 hadir dalam pilihan warna Putih dan Hitam, memberikan opsi yang elegan bagi para penggunanya.

Untuk ketersediaan dan harga Nothing Phone 3, di Amerika Serikat ponsel ini dibanderang US$ 799 atau setara dengan Rp 12,9 juta (berdasarkan kurs Rp 16.200 per US$), dan dapat diperoleh melalui situs web resmi Nothing serta Amazon. Sementara di pasar Eropa dan Inggris, Nothing Phone 3 dijual seharga € 799 atau sekitar Rp 15,2 juta (dengan kurs Rp 19.000 per Euro). Prapemesanan telah dibuka sejak 4 Juli, dan ponsel ini akan tersedia secara luas mulai tanggal 15 Juli.

Berikut spesifikasi Nothing Phone 3:

Ukuran: 160,6 x 75,6 x 9 milimeter

Berat: 218 gram

Material: Kaca depan (Gorilla Glass 7), kaca belakang (Gorilla Victus), frame aluminium, layar LED monokromik di bagian belakang (489 LED)

Ketahanan: tahan air dan debu IP68 (hingga 1.5m selama 30 menit)

Tipe layar: OLED, 1B warna, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 4500 nits (puncak)

Ukuran layar: 6,67 inci (~88.5% rasio layar-ke-bodi)

Resolusi layar: 1260 x 2800 piksel, rasio 20:9 (~460 ppi)

Proteksi layar: Corning Gorilla Glass 7i

OS: Android 15, dukungan hingga lima pembaruan Android utama

UI: Nothing OS 3.5

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)

CPU: Octa-core (1×3.21 GHz Cortex-X4 & 3×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.8 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A520)

GPU: Adreno 825

Memori: 256GB 12GB RAM dan 512GB 16GB RAM

Kamera belakang:

50 MP, f/1.7 (wide), 1/1.3″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7 (periskop telefoto), 1/2.75″, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76″ Fitur: LED flash, panorama, HDR Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS

Kamera depan:

Single: 50 MP, f/2.2, 1/2.76″ Fitur: HDR Video: 4K@60fps, 1080p@60fps

Fitur lainnya:

Sensor: Fingerprint (di bawah layar, optikal), akselerometer, proximity, gyro, kompas Circle to Search NFC

USB: USB Type-C 2.0, OTG

Kapasitas baterai: Li-Po 5150 mAh

Pengisian daya: 65W wired, PD3.0, PPS, QC4

Warna: Putih, Hitam