Boros Energi? Data Center Google Telan 30,8 Juta MW di 2024

Meskipun investasi pada proyek nuklir ini besar, kedua proyek tersebut belum akan menghasilkan listrik dalam waktu dekat, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, Google juga aktif mengakuisisi kapasitas dari sumber energi terbarukan . Pada Mei 2025, Google membeli kapasitas 600 megawatt dari pembangkit surya di Carolina Selatan, dan pada Januari sebelumnya, mereka mengumumkan kerja sama untuk 700 megawatt pembangkit surya di Oklahoma. Bersama Intersect Power dan TPG Rise Climate, Google tengah membangun beberapa gigawatt kapasitas pembangkit bebas karbon, dengan total nilai investasi mencapai US$20 miliar atau setara dengan sekitar Rp324 triliun (dengan kurs 16.202 per dolar AS).

