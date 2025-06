Emas Antam Stabil di Akhir Pekan: Cek Harga Terbaru!

You might also like

Harga emas batangan Antam pada Ahad, 29 Juni 2025, tercatat stabil di angka Rp 1.884.000 per gram, tidak berubah dari harga sehari sebelumnya. Meskipun stabil harian, harga emas Antam menunjukkan penurunan sebesar Rp 42.000 dibandingkan dengan pekan lalu yang mencapai Rp 1.942.000 per gram.

