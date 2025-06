IHSG Tertekan Inflasi AS & Tarif Impor? Proyeksi Senin Ini!

You might also like

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Kamis (26/6) dengan penguatan tipis ke 6.897,40. Menjelang pekan baru, pasar sangat memerhatikan tekanan inflasi dari Amerika Serikat dan potensi perlambatan data ketenagakerjaan AS yang dapat memengaruhi kebijakan The Fed. Selain itu, kondisi sektor manufaktur global masih kontraksi dan negosiasi tarif impor AS yang mendekati tenggat waktu turut menjadi perhatian pasar.

Namun, Audi mengingatkan bahwa negosiasi tarif impor AS telah memasuki tahap akhir dengan tenggat waktu pada 9 Juli. Pembicaraan dengan Kanada, misalnya, cenderung mandek akibat sengketa pajak digital, tanpa ada kejelasan mengenai kapan akan diselesaikan. “Kami meyakini pasar masih akan sangat terpengaruh oleh sentimen kebijakan tarif impor AS. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan ekspektasi pasar, hal itu cenderung akan memberikan sinyal negatif,” ujarnya.

Senada dengan Nafan, VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi, juga memandang kekhawatiran pasar terhadap arah suku bunga The Fed akan semakin menajam seiring dengan rilis data ketenagakerjaan AS. Audi menambahkan, “Pasar menantikan rilis data pekerjaan AS, terutama Non-Farm Payroll (NFP) yang diperkirakan melambat menjadi hanya sekitar 10.000 di Juni 2025, jauh menurun dari 139.000 data pekerjaan baru sebelumnya. Kondisi ini berpotensi memicu respons negatif di pasar.”

“Kenaikan data US PCE dan Core PCE mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang signifikan, dan ini akan menjadi pertimbangan krusial bagi arah kebijakan moneter The Fed ke depan,” jelas Nafan kepada Kontan, Minggu (29/6).

