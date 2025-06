Emas UBS & Galeri24 Anjlok! Saatnya Beli?

You might also like

Harga emas batangan produksi UBS dan Galeri24 di Pegadaian mencatat penurunan signifikan selama tiga hari terakhir hingga 29 Juni 2025. Emas UBS turun Rp 26.000 per gram menjadi Rp 1.879.000, sementara Galeri24 terkoreksi Rp 23.000 menjadi Rp 1.863.000 per gram. Penurunan ini menjadi sorotan bagi para investor emas.

Penurunan harga emas UBS terbilang cukup tajam, yakni sebesar Rp 26.000 per gram, menempatkan harganya di angka Rp 1.879.000 dari sebelumnya Rp 1.905.000. Tak kalah, harga emas Galeri24 juga mengalami koreksi sebesar Rp 23.000, menjadikan harganya Rp 1.863.000 per gram, turun dari posisi sebelumnya Rp 1.886.000. Fluktuasi harga emas di Pegadaian ini tentu menjadi perhatian utama bagi mereka yang mengikuti dinamika pasar logam mulia.

