Saham Ini Meroket! Djarum Borong, Beli atau Jual Sekarang?

Para analis memiliki pandangan berbeda. Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas merekomendasikan strategi wait and see , sementara Muhammad Wafi dari KISI merekomendasikan beli dengan target harga Rp 1.800 per saham. Dana yang diperoleh HEAL dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, sementara akuisisi ini menunjukkan diversifikasi bisnis Grup Djarum ke sektor kesehatan.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, melihat transaksi ini sebagai bukti ambisi Grup Djarum dalam diversifikasi bisnis. Grup Djarum, yang dikenal sebagai produsen rokok, telah melebarkan sayapnya ke berbagai sektor, termasuk elektronik (Polytron), perbankan (BBCA), telekomunikasi (TOWR), dan restoran (Bakmi GM). Nafan merekomendasikan strategi wait and see untuk saham HEAL, melihat potensi kenaikan harga yang sudah terbatas dan memasuki fase sideways .

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Dwimuria Investama Andalan, perusahaan investasi milik Grup Djarum, telah membeli 559.185.300 saham HEAL pada 25 Juni 2025 dengan harga Rp 1.875 per saham, di luar bursa. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar saham HEAL pada hari yang sama, yaitu Rp 1.375 per saham. Aksi korporasi ini menginjeksikan dana segar senilai Rp 1,05 triliun ke kas HEAL.

