Harga Emas Antam Turun Drastis! Rp1.907.000/gram

Keterangan: Logam Mulia Antam menawarkan emas dan perak batangan dalam berbagai ukuran berat. Perlu diketahui bahwa harga per gram emas Antam dapat bervariasi tergantung berat batangannya. Perbedaan harga ini disebabkan oleh adanya biaya tambahan untuk proses pencetakan. Harga yang tercantum di atas merupakan harga per gram emas batangan 1 kilogram yang umumnya dijadikan acuan dalam transaksi emas di kalangan pelaku bisnis.

Penurunan harga juga terjadi pada harga buyback emas Antam. Harga buyback pada Jumat, 27 Juni 2024, berada di level Rp 1.751.000 per gram, turun Rp 17.000 dari harga buyback pada Kamis, 26 Juni 2024 yang sebesar Rp 1.768.000 per gram. Ini menunjukkan tren penurunan harga yang cukup signifikan dalam waktu sehari.

