KEK Sanur Diresmikan: Gerbang Wisata Medis Bali Mendunia!

You might also like

Sebagai proyek strategis pariwisata di bawah pengelolaan holding BUMN InJourney, KEK Kesehatan Sanur memiliki peran vital dalam ekonomi nasional. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, memaparkan bahwa kawasan seluas 41,26 hektare ini berpotensi mengalihkan sekitar Rp75 triliun devisa per tahun kembali ke Indonesia. Angka ini sangat penting mengingat estimasi dua juta warga Indonesia setiap tahunnya berobat ke luar negeri, yang mengakibatkan aliran keluar devisa mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun. “Selain itu, keberadaan wisata medis di sini juga akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara,” imbuh Maya Watono, menyoroti dampak ganda kawasan ini.

1