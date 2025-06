Cermati Rekomendasi Saham dan Proyeksi IHSG untuk Hari Ini (30/6)

You might also like

Senada, Audi juga melihat bahwa kekhawatiran pasar terhadap arah suku bunga The Fed akan makin tajam seiring rilis data ketenagakerjaan AS.

“Kenaikan data US PCE dan Core PCE menunjukkan tekanan inflasi, dan ini akan menjadi pertimbangan penting bagi arah kebijakan moneter The Fed ke depan,” ujar Nafan kepada Kontan, Minggu (29/6).

1