Jakarta dari Langit: Foto Panorama 360° Ketinggian 385 Meter!

Sky Garden Thamrin Nine bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga sebuah ikon baru kota Jakarta. Dari ketinggian ini, Anda dapat menyaksikan denyut nadi ibu kota, gemerlap lampu kota di malam hari, dan hiruk pikuk aktivitas warga Jakarta dari perspektif yang berbeda. Jika Anda mencari pengalaman wisata yang unik dan tak terlupakan di Jakarta, Sky Garden Thamrin Nine adalah jawabannya.

Untuk menikmati pengalaman tak terlupakan ini, pengunjung perlu membeli tiket masuk. Harga tiket masuk Sky Garden Thamrin Nine dibanderol mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 135 ribu untuk dewasa. Sementara itu, anak-anak dapat menikmati pemandangan indah ini dengan harga tiket yang lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Dengan harga yang relatif terjangkau, Sky Garden Thamrin Nine menawarkan pengalaman yang sepadan dengan keindahan yang disuguhkan.

