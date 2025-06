Makanan di Pesawat: Panduan TSA Agar Lolos Pemeriksaan!

Cairan krusial seperti ASI dan jus bayi diperlakukan sebagai pengecualian dari aturan cairan standar, memungkinkan volume lebih besar dalam tas kabin. Untuk makanan atau minuman tertentu, seperti minuman beralkohol dengan kadar tinggi dan makanan kalengan yang melebihi batas, sebaiknya dikemas dalam bagasi terdaftar. Cairan kental seperti minyak atau madu juga idealnya masuk bagasi jika volumenya besar, meskipun bisa di kabin dalam wadah kecil. Perlu dicatat, buah dan sayuran segar dilarang dibawa dari Hawaii, Puerto Riko, atau Kepulauan Virgin AS ke daratan Amerika Serikat.

Menariknya, meskipun buah-buahan dan sayuran segar umumnya diperbolehkan, ada pembatasan signifikan untuk penerbangan tertentu. TSA secara tegas menyatakan bahwa penumpang yang terbang dari Hawaii, Puerto Riko, atau Kepulauan Virgin AS menuju daratan Amerika Serikat dilarang membawa sebagian besar jenis buah dan sayuran segar, demi mencegah penyebaran hama tanaman invasif.

