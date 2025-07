PTPP: Strategi Divestasi & Diversifikasi Dongkrak Kinerja? Cek Rekomendasi Saham!

You might also like

Secara keseluruhan, Sukarno memandang prospek saham PTPP masih berada dalam kategori netral cenderung positif. Berdasarkan analisanya, ia merekomendasikan “hold” untuk saham PTPP, dengan memasang target harga akhir tahun di level Rp 450 per saham, serta target support di Rp 418 per saham.

4