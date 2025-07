MDKA & MBMA Loyo Kuartal I-2025: Analis Ungkap Strategi Jitu!

You might also like

Wafi memperkirakan kinerja Grup Merdeka akan membaik pada semester kedua, didorong oleh ekspektasi stabilisasi dan potensi rebound harga nikel seiring dengan pemulihan ekonomi global. Tren positif harga emas juga menjadi sentimen menguntungkan bagi Grup Merdeka, khususnya MDKA. Kenaikan harga emas yang berkelanjutan akan berdampak positif pada kinerja MDKA, meskipun kontribusi pendapatan dari segmen emas saat ini belum dominan seperti produsen emas lainnya. Peningkatan porsi pendapatan dari segmen ini diperkirakan baru akan terealisasi signifikan saat Proyek Emas Pani mulai beroperasi pada 2026. Selain itu, kebijakan pemerintah yang gencar mendorong hilirisasi komoditas mineral turut memberikan sentimen positif bagi Grup Merdeka, terutama MBMA. Berdasarkan analisisnya, Wafi merekomendasikan saham MDKA dan MBMA untuk dikoleksi investor, dengan target harga MDKA di Rp 2.600 per saham dan MBMA di Rp 500 per saham.

Sejalan dengan itu, pengembangan pabrik pengolahan High-Pressure Acid Leaching (HPAL) oleh MBMA, bagian integral dari sistem produksi terintegrasi bersama perusahaan material baterai global, menunjukkan kemajuan signifikan melalui anak perusahaan PT ESG New Energy Material (ESG), PT Meiming New Energy Material (Meiming), dan PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC). Sementara itu, MDKA juga mencatatkan perkembangan positif pada Proyek Emas Pani. Proyek ini telah mencapai 49% penyelesaian pada akhir kuartal I-2025, dengan rekayasa terperinci yang telah rampung, penetapan kontrak konstruksi utama, dan mobilisasi kontraktor ke lokasi. Bahkan, model sumber daya terbaru mengindikasikan potensi optimalisasi tambahan. Komisioning Proyek Emas Pani tetap ditargetkan pada akhir 2025, dengan estimasi produksi emas pertama pada awal 2026.

Manajemen MDKA menjelaskan, kinerja perusahaan tertolong oleh lonjakan harga emas, yang menyumbang pendapatan tambahan sebesar US$ 47 juta dari segmen penjualan emas. Kontribusi signifikan lainnya datang dari penjualan limonit kepada pihak ketiga senilai US$ 24 juta. Peningkatan dari kedua segmen ini berhasil menyeimbangkan penurunan kontribusi dari produk hilir nikel dan segmen tembaga, sehingga mitigasi penurunan pendapatan MDKA menjadi hanya sekitar 7% secara tahunan.

Pada periode yang sama, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) juga menghadapi tantangan, dengan pendapatan yang menurun 17,58% yoy menjadi US$ 366,11 juta. Akibatnya, MBMA mencatatkan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 3,46 juta.

TEKNA TEKNO JAKARTA. Grup Merdeka, melalui emitennya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), menunjukkan kinerja keuangan yang belum optimal pada kuartal I-2025. MDKA mencatatkan penurunan pendapatan konsolidasi sebesar 7,18% year on year (yoy) menjadi US$ 502,17 juta. Meskipun demikian, rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk MDKA berhasil berkurang signifikan 75,44% yoy menjadi US$ 3,74 juta.

